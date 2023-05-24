24 мая 2023, 17:27
Защитник Альба уйдет из «Барсы»
По окончании текущего сезона «Барселону» покинет защитник Жорди Альба. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Команда поблагодарили футболиста за самоотверженность, преданность и профессионализм. Она пожелала Жорди удачи в будущем.
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«„Барса“ всегда будет для тебя домом!» — отмечается в сообщении каталонского клуба.
По данным информагентства, игрок и «сине-гранатовые» согласились на досрочное расторжение соглашения, срок которого заканчивается в 2024 году.
Футбол
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