Спорт 24 мая 2023, 17:27 Защитник Альба уйдет из «Барсы»

Читать 360tv в

По окончании текущего сезона «Барселону» покинет защитник Жорди Альба. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Команда поблагодарили футболиста за самоотверженность, преданность и профессионализм. Она пожелала Жорди удачи в будущем.

Реклама

«„Барса“ всегда будет для тебя домом!» — отмечается в сообщении каталонского клуба.

По данным информагентства, игрок и «сине-гранатовые» согласились на досрочное расторжение соглашения, срок которого заканчивается в 2024 году.