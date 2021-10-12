Форвардом «Зенита» заинтересовались зарубежные клубы

Иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов немецкого клуба «Байер» и французского «Лиона». Об этом сообщила «Политика сегодня».

«Лион» и «Байер» ведут переговоры по поводу трансфера 26-летнего нападающего Сердара Азмуна. Информацию об этом в своем Twitter-аккаунте разместил итальянский журналист Даниэле Лонго. По его словам, сейчас переговоры находятся в продвинутой стадии.

Азмун подписал контракт с «Зенитом» в 2019-м году. Он занял пост лучшего бомбардира чемпионата России по футболу в сезоне 2019/2020.