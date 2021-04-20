Зарплаты футболистов «Спартака» опубликовали в Сети

В Сети опубликовали зарплатную ведомость футболистов московского «Спартака» за сезон 2020/21. Данные выложил Telegram-канале BlackMirror.

Самым высокооплачиваемым игроком клуба, по данным канала, станет Роман Зобнин — он получит почти 3,5 миллиона евро. При этом главный тренер команды Доменико Тедеско заработает чуть больше — 3,5 миллиона евро. Ему дадут еще 44 миллиона рублей за второе место в турнирной таблице — сейчас «Спартак» занимает третью строчку.

Илье Кутепову заплатят 2,3 миллиона евро, Самюэлю Жиго — 2,27 миллиона евро; Георгию Джикия — 2,0 миллиона евро, а Айртону — 1,92 миллиона евро. Эсекиэль Понсе получит 1,72 миллиона евро, Джордан Ларссон — 1,55 миллиона евро, Александр Селихов и Александр Максименко по 1,49 миллиона евро, Аяз Гулиев — 1,38 миллиона евро, а Зелимхан Бакаев — 1,1 миллиона евро.

Меньше всех заплатят Андрею Ещенко — 0,36 миллиона евро. Канал уточнил, что документ отправили на согласование руководителям «Спартака».

После 26 туров РПЛ московский клуб расположился на третьем месте в турнирной таблице, набрав 47 очков.