Зарплаты баскетболистов НБА могут значительно подняться к 2025 году

В ближайшем будущем НБА (Национальная баскетбольная ассоциация) заключит с телевещателями более выгодное соглашение. Это приведет к росту зарплат игроков лиги, передает ИА Nation News.

«Предполагается, что НБА будет стремиться продать пакет прав на сумму 75 миллиардов долларов по сравнению с нынешней сделкой на 24 миллиарда долларов, по которой выплачивается 2,6 миллиарда долларов в год», — рассказал журналист CNBC Джабар Янг.

Отмечается, что новая сделка с телевещателями может резко увеличить потолок заработных плат баскетболистов НБА.