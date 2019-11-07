Зарплата Кержакова стала меньше в 100 раз. Теперь он не может платить алименты

Нападающий сборной России Александр Кержаков каждый месяц зарабатывал 25 миллионов рублей во время футбольной карьеры в 2015 году. Однако потом его доходы существенно снизились, поэтому теперь он не может выплачивать прежнюю сумму на содержание ребенка от первого брака. Мария Кержакова, с которой судится спортсмен, требует назначить ей выплату как минимум в размере 150 тысяч рублей в месяц с последующей индексацией. Выборгский районный суд не встал на сторону Александра. В связи с этим 7 ноября Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит апелляцию бывшего игрока «Зенита».

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу Кержакова на решение Выборгского районного суда от 12 августа по размеру алиментов дочери. Об этом сообщил «Санкт-Петербургский дневник» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга (ОПС).

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Кержаков просил Выборгский районный суд сократить сумму выплат на содержание ребенка. Он заключал соглашение с бывшей женой в 2011 году. Тогда его обязали перечислять на содержание дочери до 300 тысяч рублей ежемесячно вплоть до ее совершеннолетия, с ежегодной индексацией в сторону увеличения на 10%. Тогда спортсмен был профессиональным футболистом и получал более 25 миллионов рублей. Однако в 2017-м он завершил футбольную карьеру.

После этого, с июля 2018 года, Кержаков перешел в Российский футбольный союз на должность старшего тренера. Теперь он получает каждый месяц 250 тысяч рублей. Кроме того, у спортсмена родились еще двое детей: в 2013 году — сын от Екатерины Сафроновой, а в 2017-м — еще один сын от дочери сенатора Вадима Тюльпанова Миланы. На их содержание он должен отдавать 1/4 части всех видов заработка.

По этой причине бывший спортсмен больше не может платить установленную сумму, говорится в сообщении.

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Кроме того, в Санкт-Петербургском городском суде находится дело по иску Кержаковой к бывшему мужу, поступившее из Приморского районного суда. Первая супруга футболиста просит временно ограничить ему выезд из РФ, пока он не рассчитается с долгами по алиментам. Сумма задолженности уже достигла 15 миллионов рублей.