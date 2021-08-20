Зарплата футболистов «Анжи» упала в тысячу раз за 10 лет

Максимальная заработная плата в дагестанском футбольном клубе «Анжи» за десять лет упала более чем в тысячу раз. Теперь зарплата самого высокооплачиваемого футболиста команды составляет 50 тысяч рублей в месяц, в то время как в 2011-м году она составляла 67 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на РГВК «Дагестан».

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов заявил, что 50 тысяч — максимальная зарплата футболистов, не считая премиальных. Он отметил, что на данный момент в клуб входят молодые игроки, которым необходимо думать о своем прогрессе, а не о заработке.

«У нас самая большая зарплата — от 40 до 50 тысяч рублей. Конечно, есть еще и премиальные. Думаю, что это нормальные зарплаты, так как игрокам сейчас не о деньгах надо думать, а о развитии, стараться проявить себя», — рассказал директор.