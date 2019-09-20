Зарплата 18-летнего нападающего «Челси» выросла в 48 раз

Теперь годовой оклад 18-летнего спортсмена в 48 раз выше, чем в прошлом договоре, также рассчитанном на 12 месяцев. По новому соглашению заработок футболиста из Англии составляет 120 тысяч фунтов стерлингов (более 9,6 миллиона рублей) в неделю, рассказал источник. По прошлому контракту за такой же период он получал 2,5 тысячи фунтов стерлингов (200,5 тысячи рублей).

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За «Челси» Хадсон-Одои играет с января 2018 года. За свою спортивную карьеру он забил пять голов, сыграв в 28 матчах.

Весь прошлый сезон игроком интересовалась «Бавария». Немецкий клуб хотел подписать соглашение с Хадсоном-Одои как со свободным агентом.

Сейчас команда «Челси» заработала восемь очков и расположилась на шестой строчке турнирной таблицы Английской премьер-лиги (АПЛ).