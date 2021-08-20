Заражение коронавирусом футболистов «Урала» опровергли

Тесты на коронавирус у всех футболистов клуба «Урал» отрицательные. Спортсмены прошли медицинскую проверку перед матчем Российской премьер-лиги против «Динамо». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу екатеринбургского клуба.

В «Урале» опровергли сообщения СМИ, что ряд игроков заразился коронавирусом.

«Команда готовится к игре с „Динамо“. Вчера сдали тесты на COVID-19, результаты у всех отрицательные», — заявили в пресс-службе клуба.

О заражении нескольких футболистов «Урала» сообщило издание Championat со ссылкой на источник. Собеседник заявил, что положительные тесты сдали вратари Ярослав Годзюр и Илья Помазун. А также Вячеслав Подберезкин и еще несколько игроков.

Команда «Урал» встретится на стадионе Екатеринбурга с командой «Динамо» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги. Игра пройдет в ближайшую субботу, 21 августа. На матч пустят только 500 болельщиков.