Запрет на гостевую атрибутику на матче со «Спартаком» объяснили в ЦСКА

«Мы хорошо понимаем, что футбол существует в первую очередь для болельщиков, но в то же время сталкиваемся с новыми реалиями пандемии. Мы должны выполнять требования регламента, который не предусматривает наличия гостевых секторов на матчах», — обратил внимание Аксенов.

По его словам, раньше, если во время игры на трибунах находили фаната гостевого клуба, то его отводили в специальный сектор. Сейчас же подобных секторов нет. Соответственно, возможны стычки и конфликты во время игры.

«А такие ситуации лучше всегда предупреждать заранее», — цитирует Аксенова «Царьград».

Ранее в Москве перед судом предстали четверо футбольных болельщиков, которые устроили смертельную потасовку. Драка произошла два года назад на Курском вокзале.

Члены фанатской группировки ЦСКА избили двух мужчин, которые вышли из поезда на платформу. Один из них получил несовместимые с жизнью травмы. Осужденные получили от шести до 11 лет колонии.