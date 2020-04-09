Запертая энергия требует свободы. Как спортсмены-любители бегают марафоны в рамках квартиры

Из-за карантина миллионы людей по всему миру заперты в четырех стенах. Тем, кто привык к активной жизни, самоизоляция дается нелегко. Но некоторые умудряются и дома ставить рекорды. «360» собрал беговые рекорды и поговорил с россиянином, пробежавшим в своей квартире 100 километров.

Обычно домашний спорт — это йога и упражнения на растяжку. Часто встречаются велотренажеры (на них довольно удобно вешать одежду), иногда беговая дорожка. Но, как оказалось, во время карантина люди умудряются пробегать огромные расстояния и безо всяких тренажеров.

Еще в феврале Пан Чансу из китайского города Ханчжоу пробежал 50 километров, не выходя на улицу. Пан — один из лучших марафонцев-любителей. Его лучшее время на дистанции 42,2 километра — 2 часа 59 минут. На то, чтобы преодолеть 50 километров по квартире, у китайца ушло 4 часа и почти 49 минут.

В марте испанский триатлет Хавьер Кастроверде пробежал в квартире 61 километр. На это ему потребовалось более десяти часов. По словам спортсмена, пробежка была психологически трудной. Дистанцию Кастроверде выбрал не случайно: в Испании 061 — это номер скорой помощи.

Анастасия Соколова из Челябинска недавно переехала с семьей в трехкомнатную квартиру. Мебели там пока немного, и пространство можно использовать для пробежек. Пять раз в неделю Анастасия пробегает по 12 километров. Иногда к ней присоединяются муж или старшая дочь.

Француз Элиша Ночомовиц трижды пробежал марафон у себя на балконе. На то, чтобы преодолеть дистанцию в первый раз, ему понадобилось 6 часов 48 минут. Спортсмен-любитель посвятил свою акцию медикам.

Во время второй и третьей попытки он заметно улучшил результаты. Вторая пробежка по балкону была длиной 50 километров, на то, чтобы их преодолеть, ушло 6 часов 29 минут. Затем Ночомовиц вновь пробежал марафон, теперь с результатом 4 часа 38 минут.

Триатлонист из Перми Константин Иванов всю зиму тренировался для соревнований. На этой неделе в своей квартире он пробежал 100 километров. На дистанцию ушло 9 часов 6 минут.

«Я слышал, что во Франции пробежали 42 километра, и подумал, что это немного. Сначала пробежал 10, мне это далось легко, через день подготовился и решил пробежать 100», — рассказал Константин «360».

Вначале он хотел преодолеть сто миль — это более 160 километров, но от плана пришлось отказаться из-за жены и детей.

«Марафон на балконе уже бегали, а 100 нет. Поверхность: 70% линолеум, 30% паркет. Круг 40 метров с одним поворотом на 90 градусов и двумя на 180 градусов. Пункты питания: один на круг», — описывал он трассу.

Это был рекорд просто как крик души какой-то, потому что реально было нечего делать: все старты весенние отменяются, а форма была набрана хорошая в межсезонье. И был такой крик души — может, губернатор увидит мой пост или по телевизору и разрешит таким как я бегать на улице «в одного». Константин Иванов спортсмен-любитель

Он рассказал, что не знал, как поведут себя колени и голеностопные суставы — все время развороты, повороты. Но оказалось все не так сложно. Первые 20 километров его беспокоили голеностопы на таких поворотах, но потом эти ощущения прошли.

«И до 50-го километра как-то натертости нарастали, на 50-ти километрах состояние стабилизировалось и я понял, что если я эти 50 километров пробежал, то оставшиеся для меня не составят труда дотерпеть. Так и получилось», — рассказал он.

Спортом Иванов занимается по вечерам и на выходных. В остальное время работает инженером-конструктором авиадвигателей.