Запершему фанатов «Камазу» запретили проводить матчи на домашнем стадионе

Футбольный клуб «Камаз» лишился сертификата и теперь не сможет проводить игры на своем стадионе. Домашняя арена спортсменов находится в Набережных Челнах. Об этом сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

По его словам, клуб получил от комиссии определенные предписания, которые должен был выполнить.

«В связи с невыполнением требований комиссии РФС по сертификации стадиона и безопасности зрителей принято решение (комиссией по сертификации) приостановить действие сертификата соответствия стадиона „Камаза“», — приводит РИА «Новости» слова Мельникова.

Футболисты смогут снова выступать на своей арене только после устранения всех нарушений. До этого клубу запрещено проводить там матчи.

На стадионе «Камаза» 25 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка России. На поле встретились спортсмены «Спартака» и сами представители Набережных Челнов. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу московских футболистов.

Позже в Сети появилось видео, снятое на гостевой трибуне. На кадрах болельщики заходили в огороженный железной сеткой сектор. Организаторы запустили всех людей, а затем закрыли трибуну на замок.

Как объяснил представитель городского управления МВД РФ, такие заграждения были заранее согласованы с «Камазом».