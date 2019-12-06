Запашный призвал «покрошить» футбольных фанатов за мат. И за это ему ничего не будет

«Я бы ввел ОМОН, „покрошил“ бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела», — сказал он.

Дрессировщик добавил, что неприемлемо материться на стадионе, где среди зрителей есть дети. А уж тем более — агитировать так выражаться целые трибуны.

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Это заявление вызвало шквал критики в адрес Запашного. В социальных сетях на него посыпались десятки гневных комментариев:

«Запашный, я тебе найду место среди переломанных, не беспокойся»;

«Надеюсь мычание этого радикала проверят на экстремизм».

Но как оказалось, никакого наказания за такие призыва Запашному не грозит. Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин заявил, что никакой ответственности за свои слова дрессировщик нести не будет, потому что никак не связан с футбольной жизнью. Он подчеркнул, что Эдгард имеет право на собственное мнение, и его выход за рамки приличия уже вопрос воспитания.

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Сам Запашный в эфире YouTube канала «СЭ» объяснил свою позицию. Он отметил, что является болельщиком со стажем, и заявил, что многие фанаты представляют угрозу для других, а еще для футболистов и их тренеров.

Он подчеркнул, что обстановка накаляется, и многие люди уже перестали ходить на стадион, потому что боятся. Дрессировщик предложил радикальный способ разрешения этой ситуации.

«Я бы ввел ОМОН, как принято в лучших традициях европейского правопорядка, и просто дубинками сделал бы им массаж по всему телу. И взял бы на тотальный контроль через судебное решение, что им приближаться даже к стадиону нельзя», — сказал он, подчеркнув, что все эти меры позволят другим людям не бояться ходить на матчи.