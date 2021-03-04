Тренер сборной рассказал, почему российские лыжницы заняли 2-е место

Старший тренер российской команды Юрий Бородавко прокомментировал итоги женской сборной на чемпионате мира по лыжным гонкам в Германии. Об этом сообщил ТАСС.

По данным «Газеты.ru», российская команда заняла второе место. Бородавко заявил, что это неплохой результат, который спортсменки достигли благодаря «упорству и правильной расстановке лыжниц по этапам».

«Но у Норвегии есть (Тереза — прим. ред.) Йохауг, которая способна обыграть всех с приличным отрывом», — пояснил тренер.