«Занял страусиную позицию». Депутат пожаловался на тренера, назвавшего кубинку «обезьяной»

Депутат Госдумы Максим Иванов пожаловался в Генпрокуратуру на тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова, назвавшего «обезьяной» кубинскую волейболистку екатеринбургской «Уралочки» Аиламу Сесе Монталво. Парламентарий выложил копию заявления на имя генпрокурора в своем Telegram-канале.

Иванов рассказал, что за выходные «трусливый тренер» так и не нашел в себе мужества, чтобы попросить прощения за свой «расистский поступок». Не дождавшись извинений, депутат решил перевести вопрос в юридическую плоскость. И для этого направил запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.

«О результатах сообщу дополнительно», — пообещал Иванов.

Источник: Telegram-канал депутата ГД Максима Иванова

Иванов подробнее изложил свою позицию изданию «Подъем». Депутат сказал, что предлагал Воронкову в течение двух дней публично извиниться перед кубинской волейболисткой.

«Поскольку он не извинился, я направил запрос на имя генпрокурора, чтобы там дали правовую оценку высказываниям Воронкова. <…> Сам он занял какую-то страусиную позицию вместо того, чтобы признать, что высказался на эмоциях, что такое не повторится. Либо он считает себя слишком великим и непогрешимым, либо это недалекий человек», — сказал Иванов.

Директор «Уралочки» Валентина Огиенко в понедельник сообщила РИА «Новости», что Монталво покинет клуб после высказываний Воронкова. Сама спортсменка заявляла, что оскорбления тренера «Локомотива» ее не задели, а лишь показали, что у него нет профессиональной этики.

«Уралочка-НТМК» и калининградский «Локомотив» играли на прошлой неделе. Во время тайм-аута Воронков обратился к одной из своих спортсменок, спросив ее: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Фраза попала в эфир. «Уралочка» потребовала извинений, но пока так и не получила их.