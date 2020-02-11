Замминистра обороны открыл соревнования по легкой атлетике между Россией и Сербией
Соревнования по легкой атлетике между курсантами Высших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации и Республики Сербия начались 11 февраля в легкоатлетическо-футбольном манеже Центрального спортивного клуба Армии. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
«Для нас большая честь проводить на объектах Центрального спортивного клуба Армии такой важный турнир с братским сербским народом», — сказал во время церемонии открытия статс-секретарь–заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков.
Также он выразил благодарность правительству Сербии за возможность провести вторую ответную матчевую встречу между курсантами.
Сборная Вооруженных сил России состоит из 22 курсанта, в составе сербской команды — 13 спортсменов.