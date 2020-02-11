Замминистра обороны открыл соревнования по легкой атлетике между Россией и Сербией

«Для нас большая честь проводить на объектах Центрального спортивного клуба Армии такой важный турнир с братским сербским народом», — сказал во время церемонии открытия статс-секретарь–заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков.

Также он выразил благодарность правительству Сербии за возможность провести вторую ответную матчевую встречу между курсантами.

Сборная Вооруженных сил России состоит из 22 курсанта, в составе сербской команды — 13 спортсменов.