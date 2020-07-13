Замглавы РУСАДА рассказала, что у британских атлетов могут забрать медали

В СМИ появилась информация о том, что британские спортсмены перед Олимпиадой 2012 года принимали какие-то стимуляторы.

Замглавы РУСАДА напомнила, что по правилам любая проба может быть подвергнута повторному анализу в течение 10 лет, а после этого пересмотрены результаты.

«Если обнаруживается вещество, которое было в запрещенном списке 2012 года, такие результаты аннулируются, медали отнимаются, эта информация — публичная. У призеров в первую очередь и дальше выборочно — тоже. Это не всегда только призовые места, но призовые места — 100%, такие люди наказываются», — заявила Пахноцкая.