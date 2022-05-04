Заместитель гендиректора «Зенита» Аршавин заявил, что состав игроков может сильно измениться
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что многие игроки могут покинуть команду уже летом. Об этом он сообщил в эфире телеканала «МатчТВ».
По его словам, это связано с санкциями, которые UEFA и FIFA могут ввести против российских клубов.
«Мы живем в такое время, что не знаем, что будет через месяц, сохранится этот „Зенит“ или нет» — процитировала «Свободная пресса» слова Аршавина.
Ранее стало известно, что команда из Санкт-Петербурга выиграла Российскую Премьер-Лигу в четвертый раз подряд.