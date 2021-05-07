Замдиректора «Зенита» по пляжному волейболу умер в Петербурге в 74 года

Заместитель директора «Зенита» по пляжному волейболу, а также заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный работник физической культуры России Александр Сапрыкин умер в Санкт-Петербурге на 75-м году жизни. Об этом сообщили «Невские новости».

Информация о гибели Алексдра Сапрыкина появилась в социальных сетях волейбольного клуба «Зенит» 4 мая.

«Мы всегда будем помнить интеллигентность, эрудицию и тонкое чувство юмора Александра Михайловича. Вечная память. Вы навсегда останетесь в наших сердцах», — сказано в сообщении.

Место и дата похорон пока не уточняются.

Сапрыкин родился в 1946 году в Калуге. Играл за сборную СССР и стал бронзовым призером Олимпийских игр 1972 года.