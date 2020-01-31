Законодатель предложил наказывать за склонение к допингу «иных лиц»
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил наказывать за склонение спортсменов к употреблению допинга не только тренеров, врачей и спортивных специалистов, но и «иных лиц». Об этом сообщила «Парламентская газета».
По словам законодателя, под «иными лицами» подразумеваются хореографы, директора спортшкол и начальники команд. Свищев объяснил свою инициативу конкретными случаями, которые произошли с российскими спортсменами на международных соревнованиях. Именно иные лица без ведома атлетов могли вынудить их принять «субстанции или методы, запрещенные для использования в спорте».
«Расследование таких преступлений не ведется, а начатое расследование подлежит прекращению», — обратил внимание парламентарий.