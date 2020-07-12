«Закончилось горючее у Алдо». Российский боец объяснил победу Петра Яна в чемпионском поединке UFC

Боец смешанного стиля Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе. И это неслучайно — спортсмен усердно тренируется. При этом он еще и дерется очень зрелищно и красиво. Своим мнением с «360» поделился российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко.

Ян победил благодаря тому, что тренируется усердно и много, уверен Шлеменко.

«А так, если разбираться, Жозе Алдо был для Пети удобным соперником, так как это ударник и Петя ударник. То есть ему не пришлось прибегать к каким-то серьезным тактическим изменениям», — пояснил собеседник «360».

К тому же у Яна было серьезное преимущество, которое он полностью реализовал: выносливость.

Жозе Алдо был опасен первые два раунда, «ну даже три, наверное», сказал российский боец смешанных единоборств.

«А потом у него просто закончилось горючее, а Петя, красавец, дорабатывал, закончив бой досрочно», — добавил Шлеменко.

Петя дерется очень зрелищно и красиво. И что мы видим? За два года он стал чемпионом UFC. И это не просто так. Это для многих урок Александр Шлеменко, российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в среднем весе.

По его мнению, бой получился очень интересным.

Ранее Петр Ян отправил в нокаут бразильца Жозе Алдо на четвертой минуте пятого раунда. Поединок прошел в рамках турнира UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

На счету у Яна 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Он стал вторым чемпионом UFC из России после Хабиба Нурмагомедова. Алдо потерпел седьмое поражение в своей карьере, при этом в копилке у него 28 побед.