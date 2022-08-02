Депутат высказался об идее смягчить закон о Fan ID

Глава думского Комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев обсудил с порталом News.ru инициативу смягчить закон о Fan ID для детей и людей старше 60 лет.

«Мы внимательно посмотрим, проконсультируемся с клубами, правительством, Министерством спорта, РФС», — пообещал парламентарий.

По его словам, любая инициатива должна пройти всестороннюю оценку. Он заметил, что идея со смягчением закона о Fan ID звучит красиво, но нужно посмотреть, какие там есть нюансы, и «что прописано в фабуле».