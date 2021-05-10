Заявку сборной России на Евро-2020 объявят после сбора в Австрии

Итоговый состав сборной России для подготовки к чемпионату Европы по футболу будет объявлен после тренировочного сбора в Австрии. Сообщение об этом появилось в официальном Twitter национальной команды.

Список игроков, которые будут вызваны для подготовки к Евро, тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым назовет уже во вторник, 11 мая. Итоговая заявка на турнир будет известна уже после австрийского сбора. Он пройдет с 22 по по 31 мая.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (UEFA) ранее заявили, что составы сборных на Евро будут приниматься до 1 июня.

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля. Он пройдет в 11 городах. Среди них Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге пройдет шесть матчей группового этапа ЧЕ и один четвертьфинал.