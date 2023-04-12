Спорт 12 апреля 2023, 14:20 Захарова сочла заявление главы МВД Германии о визах посягательством на независимость спорта Представитель МИД Захарова: МВД Германии словами о визах посягает на независимость спорта РИА «Новости»

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Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер своим высказыванием о возможности не выдать визы российским спортсменам посягает на независимость спорта. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщил ТАСС.

«Это очередное посягательство на независимость спорта, на недопустимость политической ангажированности этой сферы», — сказала Захарова.

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Она добавила, что такие высказывания выходят на фоне уже действующих «тотальных санкций», которые ввели в отношении спортивной сферы России, они действуют «исключительно по политическим мотивам».

По словам Фезер, в случае если Международный олимпийский комитет (МОК) предоставит возможность спортсменам из РФ участвовать в соревнованиях, то Германия не даст им визы.

Глава МВД ФРГ назвала возможное положительное решение международной организации по этому вопросу пощечиной украинцам. По ее словам, Запад в таком случае может не выполнять волю МОК и не допускать к соревнованиям россиян.