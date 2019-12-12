Захарова прокомментировала решение WADA по России

Спортивный юрист из Германии назвал решение WADA по России незаконным Подробнее

Захарова напомнила, что на протяжении многих лет Россия становится объектом политических кампаний. В ситуации с WADA история повторяется. Дипломат сравнила ее с Олимпиадой-1980 в Москве, когда западные страны бойкотировали соревнование.

«Против таких кампаний, точечных ли, глобальных ли, Россия выступает категорически против. Мы ведем эту работу на международных площадках», — приводит слова Захаровой «Газета.ru».