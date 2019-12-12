Захарова прокомментировала решение WADA по России
Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова отреагировала на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое отстранило на четыре года российских атлетов от крупнейших международных соревнований. Дипломата процитировало РИА «Новости».
Спортивный юрист из Германии назвал решение WADA по России незаконнымПодробнее
Захарова напомнила, что на протяжении многих лет Россия становится объектом политических кампаний. В ситуации с WADA история повторяется. Дипломат сравнила ее с Олимпиадой-1980 в Москве, когда западные страны бойкотировали соревнование.
«Против таких кампаний, точечных ли, глобальных ли, Россия выступает категорически против. Мы ведем эту работу на международных площадках», — приводит слова Захаровой «Газета.ru».