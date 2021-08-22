«Заговоры не для меня». Нападающий обратился к болельщикам «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев обратился к болельщикам после матча с тульским «Арсеналом». Он подчеркнул, что сейчас в команде не лучшая ситуация, но из-за этого переживают и сами футболисты.

«Я — спортсмен, и моя задача — играть в футбол. Я живу футболом! Заговоры не для меня. Да, сейчас не лучшая ситуация у нашей команды, я все прекрасно понимаю, я не показываю игру, которую могу показывать и хотят видеть, команда не показывает игру, вы думаете, я, мы не переживаем?» — написал он у себя в Instagram.

По словам Соболева, когда он приходит домой, его не узнают ни жена, ни ребенок. Форвард повторил, что сейчас играет не в свой футбол и не оправдывает ожиданий.

«Все ждут от меня голов, яркой игры, этого сейчас нет. Но, выходя на поле, я стараюсь сделать все для победы команды», — подчеркнул спортсмен.

Он добавил, что прекрасно понимает чувства болельщиков «Спартака», которые хотят видеть победы команды и хорошую игру. Но реальность такова, что пока нет ни того ни другого. Поэтому претензии, которые предъявляют к клубу, по его словам, абсолютно оправданны.

«Я полностью осознаю всю ответственность и серьезность сложившейся ситуации! Я люблю этот клуб и буду биться за эту команду и болельщиков всегда», — пообещал Соболев.

Футболист обратил внимание, что в «Спартаке» нет равнодушных, но случаются и такие отрезки.

«Только мы можем решить эти проблемы, все вместе, как один кулак, как одно целое. Вперед, „Спартак“!» — заключил он.

Накануне москвичи провели встречу с «Арсеналом», которая завершилась вничью — 1:1. За пять туров РПЛ подопечные Руя Витории заработали семь очков, показав худший для себя результат начиная с сезона-2011/12.