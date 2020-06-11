Японская фигуристка усомнилась в возвращении Загитовой на лед

Двукратная чемпионка Европы по фигурному катанию Юко Кавагути усомнилась в успешном возвращении на лед олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

«В принципе, что ей еще надо? У нее все есть. Все достигнуто. А с другой стороны, если она захочет, почему нет? Только какая у нее будет цель, мне не совсем понятно», — заявила Кавагути в интервью «Спорт-Экспресс».

Фугуристка также отметила, что если Загитова все же найдет цель, то это будет прекрасно. При этом Кавагути добавила, что с другой стороны, «уход в 17 лет — шанс начать вторую жизнь».

Кавагути, которая с 2006 по 2017 выступала за Россию в паре с Александром Смирновым, также рассказала, что Загитова очень популярна в Японии.

Олимпийская чемпионка и победительница мирового первенства Алина Загитова в 2019 году объявила о приостановке карьеры. Однако 15 мая стало известно, что фигуристка вошла в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2020/2021.

В конце мая Загитову признали олимпийской иконой стиля. Голосование было устроено Международным олимпийским комитетом (МОК) в Twitter. Она набрала 62% голосов пользователей.