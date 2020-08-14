Загитова решила поступать в РАНХиГС. Но набрала очень мало баллов

По данным информагентства, в списке поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг программы «Продюсирование и культурная политика» по направлению «Журналистика» находится фамилия 18-летней спортсменки. Однако баллы она показала крайне низкие: по русскому языку спортсменка получила 51 балл, а за обществознание — 44 балла.

Сайт «Аргументы и факты» напомнил, что в декабре прошлого года фигуристка приостановила соревновательную карьеру. Позже она возобновила тренировки. Ее включили в состав национальной сборной на предстоящий сезон.

Ранее глава пресс-службы МГУУ Правительства Москвы Сергей Кашкадамов разъяснил, что значили слова одного из преподавателей о том, что вуз не готов видеть инвалида в числе своих студентов.

Сергей Кашкадамов объяснил слова профессора тем, что у нее очень сложная жизненная ситуация из-за серьезной болезни отца.

«И она, видимо, как-то неуравновешенно, взвинченно это ответила. Она имела в виду, что у нас в университете нет бюджетных мест в принципе», — обратил внимание представитель учебного заведения.