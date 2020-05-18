Загитова рассказала о планах на день рождения
Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова подчеркнула, что день рождения проведет с семьей. Об этом сообщила «Газета.ru».
Спортсменка отмечает свое совершеннолетие 18 мая. Планами на праздник она поделилась в эфире телепередачи «Доброе утро» на Первом канале.
«Конечно, очень радостное для меня событие, 18 лет раз в жизни бывает. Обычно я не справляю дни рождения — тренировки или в отпуске. Но сейчас самоизоляция, все сидим дома. Будем справлять день рождения вместе со своей семьей», — пояснила фигуристка.
По словам Загитовой, она разрешит себе съесть «чуть-чуть тортика».
Ранее Алина Загитова показала интернет-пользователям, как проходят ее тренировки во время самоизоляции.