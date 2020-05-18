Загитова рассказала о планах на день рождения

Спортсменка отмечает свое совершеннолетие 18 мая. Планами на праздник она поделилась в эфире телепередачи «Доброе утро» на Первом канале.

«Конечно, очень радостное для меня событие, 18 лет раз в жизни бывает. Обычно я не справляю дни рождения — тренировки или в отпуске. Но сейчас самоизоляция, все сидим дома. Будем справлять день рождения вместе со своей семьей», — пояснила фигуристка.

По словам Загитовой, она разрешит себе съесть «чуть-чуть тортика».

Ранее Алина Загитова показала интернет-пользователям, как проходят ее тренировки во время самоизоляции.