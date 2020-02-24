Загитова поздравила Тутберидзе с днем рождения на фоне скандала

«Этери Георгиевна, с днем рождения! С вами мы одержали много побед, пережили и не очень удачные старты, но вы всегда учите на своем примере, что надо идти только вперед, никогда не останавливаться, работать, быть сильной, красивой и целеустремленной», — написала юная чемпионка.

Загитова подчеркнула, что благодарна судьбе за такого наставника. Под руководством Тутберидзе девушка выиграла Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, победила на чемпионате Европы 2018 года в Москве и на чемпионате мира в 2019 году в японской Сайтаме.

«Я очень рада, что однажды судьба привела меня к вам, и с тех пор мы практически каждый день вместе! Желаю вам счастья и только новых побед», — добавила Загитова.

Спортсменка объявила о приостановке своей спортивной карьеры 13 декабря прошлого, 2019 года. После этого в спортивном мире разгорелся скандал. О будущем Загитовой поспорили Татьяна Тарасова, Евгений Плющенко и собственно Этери Тутберидзе. Тарасова посчитала, что Загитова потеряла мотивацию к новым победам, и так завоевав все возможные титулы в 17 лет. Плющенко подлил масла в огонь, заметив, что Загитова наверняка позавидовала более молодым девочкам, которые и четверные прыгают.

«Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в ее глазах», — было сказано в сообщении штаба Тутберидзе, адресованном Плющенко. Тарасовой же штаб пожелал «меньше любить» подопечных.