Загитова поступила на факультет журналистики РАНХиГС

Фигуристка Алина Загитова поступила на платное отделение факультета журналистики РАНХиГС. Она будет учиться по программе «Продюсирование и культурная политика».

Спортсменка набрала 183 конкурсных балла, сказано на сайте вуза. По этому показателю она заняла 113 место из 115 зачисленных абитуриентов.

В середине августа фигуристка сдала ЕГЭ. По русскому языку она набрала 51 балл из 100 возможных, по обществознанию — 44 балла.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года. На Играх в южнокорейском Пхенчхане она завоевала золото в одиночном катании и серебро в командных соревнованиях. В следующем году победила на чемпионате мира в Японии. Алина Загитова стала первой российской спортсменкой, завоевавшей все основные титулы в фигурном катании.

В декабре 2019 года фигуристка объявила о том, что не будет участвовать в соревнованиях до конца сезона. Она пропустила чемпионат России и чемпионат Европы. В 2020 году Загитова не стала заявляться на этапы Кубка России, которые нужны, чтобы отобраться на чемпионат страны.