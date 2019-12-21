Загитова показала себя в парном катании. Видео

Российская фигуристка Алина Загитова, досрочно завершившая сезон, продемонстрировала элементы парного катания. Видео появилось в группе ее поклонников в Instagram.

На кадрах 17-летняя спортсменка тренируется вместе с фигуристом Ондржеем Готареком, который выступает в парном катании за Италию. Пара выполняет высокую поддержку.

За кадром звучит голос, предположительно, принадлежащий фигуристке Татьяне Навке. Она говорит подопечным: «Браво!».

Видео снято во время тренировки для ледового шоу Навки «Спящая красавица». Загитова исполнит в нем главную роль.

На прошлой неделе Загитова объявила о приостановке карьеры — она не будет участвовать в соревнованиях в текущем сезоне. О причинах спортсменка не сообщила. В время пресс-конференции Навка рассказывала, что помимо тренировок фигуристка будет готовиться к ЕГЭ.

Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, победительница чемпионатов мира (2019) и Европы (2018) в той же дисциплине, а также финала Гран-при по фигурному катанию.