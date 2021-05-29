Загитова поддержала сборную России по хоккею

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова записала видеообращение, в котором поддержала сборную России по хоккею перед матчем со Швейцарией. Спортсменка выложила его в Stories в Instagram.

«Ребята, наша сборная, весь сезон вы дарили нам радость своей игрой, и сейчас вы на главном турнире года. Мы знаем, как долго вы к этому шли. Несмотря ни на что, вопреки всему, мы уверены, что вы сильнее всех, быстрее всех и точнее всех», — сказала Загитова.

Она знает, на что способны хоккеисты, и верит, что россияне обыграют всех соперников и завоюют золотые медали.

«Вы не одни, вместе с вами вся наша страна. Миллионы болельщиков, от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сочи, мы будем переживать за вас и радоваться победам», — добавила спортсменка.

Загитова пожелала хоккеистам только успеха и победы.

На командном турнире российских фигуристов в феврале 2021 года команда Загитовой называлась «Красная машина». Поэтому в видеообращении к хоккеистам девушка надела футболку из коллекции «Красная машина».

Сборная России выступает в группе А и лидирует после четырех туров. В ее активе девять очков. В субботу, 29 мая, отечественная сборная выйдет на лед против Швейцарии. Встреча состоится в Олимпийском спортивном центре в Риге. Начало игры — в 16:15.