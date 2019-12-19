Ссоры тренеров не подпортили имидж российского фигурного катания. Напротив, в последнее время оно приобретает все большую популярность.

«К сожалению, лучше всего у нас работает черный пиар, а потому наш вид спорта становится все более популярен. Это видно по рейтингам, просмотрам и комментариям», — отметил Траньков.

Какое бы решение Загитова не предприняла в ближайшем будущем, перед девушкой сейчас открыты все двери. Она может стать «хоть космонавтом, хоть кардиохирургом». Спортсменке всего 17, но она уже завоевала множество наград. Физически и психологически тяжелее было бы, если Загитова завершала карьеру в 30 лет. К этому времени она умела бы только выходить на лед и слушаться тренера.

Траньков первым осудил конфликт между тренерами Татьяной Тарасовой и Этери Тутберидзе. Однако это не первый крупный скандал в фигурном катании на его памяти. Олимпийский чемпион напомнил про ссору, которая произошла 40 лет назад в США. Недавно про это даже сняли фильм. В центре сюжета оказалась американская фигуристка-одиночница Тоня Хардинг. Спортсмен предупредил, что такой конфликт может привести только к «тюрьме и сломанным ногам». Поэтому он посоветовал не «доводить до повторения трагедии».