Загитова без ошибок исполнила произвольную программу в Турине

Спортсменка показала каскад, тройной лутц и тройной риттбергер, двойной аксель и тройной тулуп, тройной сальхов, двойной аксель, тройной лутц, тройной флип вместе с двойным тулупом и двойным риттбергером, а также тройной флип.

Жеребьевка Гран-при по фигурному катанию прошла без российских спортсменок Подробнее

Воспитанница тренера Этери Тутберидзе ни разу не упала во время своей первой официальной тренировки в рамках финала Гран-при.

Соревнования в короткой программе у женщин начнутся в итальянском Турине 5 декабря, в 19:45.