Спорт 07 марта 2024, 06:04 «Загадка для меня». Вяльбе жестко высмеяла долгое хранение допинг-проб Вяльбе в шутливой форме ответила на вопрос о долгом хранении допинг-проб РИА «Новости»

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в шутку предложила вручать награды Олимпийских игр посмертно, потому что допинг-пробы хранят десятилетия. Ее слова передало РИА «Новости».

«Загадка для меня, почему они хранят допинг-пробы на протяжении 8-10 лет. Давайте тогда медаль посмертно вручать. Спортсмен выиграл Олимпийские игры, дождались, когда он умер, и тогда вручили медаль посмертно (шутка)», — сказала она.

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Ранее российская фигуристка Камила Валиева дала интервью для документального фильма японского канала NHK «Исповедь Валиевой». Там она рассказала журналистам, что никогда сознательно не нарушала антидопинговые правила. Во время поездки на Олимпиаду девушка старалась настроить себя на «прекрасный праздник спорта».

Валиева отметила, что прошла долгий и трудный путь. Она много работала и всегда хотела попасть на соревнования такого масштаба. Из-за ситуации с допингом фигуристка получила совершенно иные эмоции.