«Задницу свою подними и подойди сюда!» Башкирский чиновник нахамил паралимпийской чемпионке

Вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов оскорбил восьмикратную чемпионку Паралимпийских игр по плаванию Оксану Савченко. Чиновник пришел в бассейн с проверкой во время тренировки. Чтобы пообщаться со спортсменкой, он приказал ей: «Задницу свою подними и подойди сюда!». Савченко рассказала «360», что ей уже позвонил помощник Сагитова и принес извинения.

«Я депутат местного заксобрания, но в принципе поставим на мое место любого тренера, обычную девушку. Сегодня у нас была проверка в бассейне, который открылся в Уфе. Я занималась со спортсменом. Никого [из чиновников] встречать в принципе не должна», — рассказала чемпионка.

Этот господин зашел с криками. Увидел, что я сижу на скамеечке, тренирую спортсмена, и чтобы обратить мое внимание на себя, сказал: «Задницу свою подними и подойди сюда!». Я была в шоковом состоянии Оксана Савченко. чемпионка Паралимпийских игр

Когда тренер подошла, чиновник продолжил ругаться, обращаясь к женщине на «ты». Он не узнал в ней ни депутата республиканского парламента, ни известную пловчиху. Сагитов спросил, кто она такая. На это Савченко рассказала, что является паралимпийской чемпионкой и тренирует спортсмена. После этого вице-премьер не стал продолжать общение.

«Захотелось это придать огласке, потому что нельзя так обращаться с людьми. Потому что, как мне сказали, он и к бассейну так же подъехал: с матом, крича, почему его никто не встретил», — заявила паралимпийская чемпионка.

Она отметила, что «это явно не поведение госслужащего», там более такого высокого ранга.

Позднее Савченко сообщила в Instagram, что будет следить за поведением чиновника.

«Надеюсь, что он осознал, что так делать нельзя, и с людьми вообще нельзя так разговаривать. Поэтому, я думаю, конфликт исчерпан. Но я как депутат буду смотреть, поскольку не люблю, когда вот так вот с людьми», — заявила она.