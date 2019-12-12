«Зачем Запашный сует нос не в свое дело?»: болельщик поддержал проект в защиту животных из цирков

Фанаты «Спартака» планируют запустить проект в защиту животных из цирков. И это правильно — дрессировщики делают там, «что хотят». Своим мнением с «360» поделился футбольный фанат Мирослав Голунов.

Собеседник телеканала поддержал подготовку нового проекта против насилия животных. По его словам, это правильно. Голунов родился на Ленинском проспекте и ходил там в цирк.

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«Мне не понравилось, что они с животными творят, делают. Я поэтому цирки вообще не люблю и не хожу туда», — рассказал он.

Поэтому ему нравится, что фанаты предпринимают такие действия.

«Зачем Запашный сует нос не в свое дело? Он далекий человек от футбола. И такие высказывания очень некрасивые от человека, который занимает такую должность», — добавил Голунов.

Помимо этого футбольный фанат оценил в целом конфликт вокруг болельщиков и полиции. По его мнению, любители футбола «поглумипись над парнем (футболистом Артемом Дзюбой — прим.) и все нормально». Однако то, что это переросло в такую «движуху», ему не нравится. Сильный шум поднялся, отметил Голунов. Полицейские, которые ранее задержали фанатов в Санкт-Петербурге, повели себя очень некрасиво — и по отношению к болельщикам, и вообще к гостям Северной столицы.

Голунов верит, что фанаты все-таки смогут добиться своего. Футболист Денис Глушаков же ушел из «Спартака», напомнил собеседник «360».

«Мы добьемся, у нас это получится», — заявил он.

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Сам Голунов не планирует писать заявления в официальные органы по поводу конфликта с фанатами.

А вот народный артист России Эдгард Запашный, который призвал «крошить болельщиков», отказался разговаривать с «360».

«Не интересно», — ответил он.

Ранее Запашный прокомментировал ситуацию с матом на стадионах во время футбольных матчей. Дрессировщик предложил ввести ОМОН, чтобы «покрошить этих болельщиков, попереломать им части тела». Благодаря этому обычных болельщиков можно будет отгородить от негатива во время игры. Поклонники «Спартака» обратились в СК и прокуратуру по поводу заявления Запашного.