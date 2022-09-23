«Зачем прерывать то, от чего кайфуешь?»: фигуристка Туктамышева рассказала о новом сезоне | 360°

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23 сентября 2022, 16:30

«Зачем прерывать то, от чего кайфуешь?»: фигуристка Туктамышева рассказала о новом сезоне

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева во время тренировки пообщалась с журналистами kp.ru, которым рассказала о своей подготовке к новому сезону.

В ближайшую субботу стартует новый сезон в российском фигурном катании. Уже 24 и 25 сентября на арене «Мегаспорт» пройдут контрольные прокаты сборной России.

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По словам Туктамышевой, она имеет и желание, и силы продолжать кататься.

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«Показать свои программы. У меня новый образ, мне хочется довести его если не до идеала, то все равно показать идею, которую мы хотели донести с постановщиками. Плюс я люблю соревноваться. Хорошо, что у нас есть такая возможность. Пока у меня с телом все нормально, пока чувствую желание и силы продолжать кататься, прыгать, совершенствоваться, мне хочется это показывать», — сказала фигуристка.

Евгения добавила, что у нее ни разу не возникало желания взять паузу в спорте.

«Мне нравится кататься, это можно сказать мое хобби. Я не прихожу на тренировки, как на каторгу, они мне приносит удовольствие. Зачем прерывать то, от чего кайфуешь?» — резюмировала спортсменка.

Фигурное катание

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