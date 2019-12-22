«Зачем людей смешить?» Боксер Денис Лебедев вновь объявил о завершении карьеры

Российский боксер Денис Лебедев, бывший чемпион мира в первом тяжелом весе, объявил об уходе с ринга. Накануне Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну, уступая ему на протяжении всего боя.

«Ничего не получилось, — заявил он после боя. Да и откровенно говоря, на спаррингах даже чувствовал: что-то не то, не попадал в ребят, ребята были быстрые».

Боксер добавил, что во время поединка «ничего не пошло: зажался, не попадал… 12 раундов бил в голову, промазывал постоянно».

«Наверно, это просто звоночек, что надо уступать молодым», — отметил спортсмен.

Лебедев заявил, что не видит больше смысла продолжать карьеру — «зачем людей смешить?».

Денису Лебедеву 40 лет. Это был его первый поединок после годичного перерыва. Спортсмен уже заявлял об уходе из профессионального бокса летом этого года, но решил возобновить карьеру ради боя с Мчуну.

Россиянин проиграл единогласным решением судей.

По мнению генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева, Лебедев в состоянии провести еще один поединок перед тем, как окончательно уйти из спорта.

«Если он лучше подготовится, то может еще вернуться на ринг», — заявил Кремлев ТАСС, отметив, что у спортсмена был большой перерыв.