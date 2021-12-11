Заболотный принес победу ЦСКА над тульским «Арсеналом»

Матч ЦСКА и тульского «Арсенала» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги завершился со счетом 2:0. Оба гола забил нападающий армейцев Антон Заболотный. Как сообщил «Интерфакс», встреча прошла на московском стадионе «ВЭБ Арена».

Первый гол Заболотный забил на 33-й минуте игры. Нападающий забил гол ударом пяткой в прыжке. Отрыв в счете Заболотный увеличил, когда реализовал пенальти на 76-й минуте встречи.

В пресс-службе ЦСКА изначально сообщали, что из-за низкой температуры воздуха в столице игру могут отменить. Но контрольный замер показал допустимые значения для выхода спортсменов на поле.

После встречи ЦСКА поднялся на третье месте в турнирной таблице с 30 очками в активе. «Арсенал» расположился на 11-й строчке с 19 очками.

Это был последний тур перед уходом команд Российской премьер-лиги на зимний перерыв. Игры возобновятся в конце февраля 2022 года.