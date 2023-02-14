14 февраля 2023, 17:12
Забитцер рассказал, что ему очень комфортно в «Манчестер Юнайтед»
Хавбек «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер поделился своими планами на будущее. Футболиста процитировал RT.
«Мое будущее? Сейчас я в аренде в „Манчестер Юнайтед“. Это все, что я могу сказать», — подчеркнул Забитцер.
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Он признался, что очень комфортно чувствует себя в стане «красных дьяволов». По его словам, ему нравится клуб и атмосфера на стадионе «Олд Траффорд». Уточняется, что «Манчестер Юнайтед» арендовал 28-летнего футболиста до конца текущего сезона.
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