Забит первый гол Бундеслиги после вынужденного перерыва

На поле вышли клуб «Шальке-04» из Гельзенкирхена и «Боруссия» из Дортмунда. На 29-й минуте матча 26-го тура Холанд открыл счет. Ему ассистировал форвард Торган Азар, который с правого фланга прострелил в штрафную площадь соперника. Там его уже ждал 19-летний норвежский футболист.

Матч «Боруссия» — «Шальке-04» проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Счет 1:0.

«Боруссия» с 51 очком занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу. «Шальке-04» расположился на шестом, набрав 37 очков.

Ранее Бундеслигу пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса.