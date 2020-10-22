«Миранчук забил фантастический гол. Я разговаривал с главным тренером его команды, он очень счастлив за Алексея», — цитируют Капелло «Известия».

По данным издания, «Аталанта» выиграла у датского «Мидтьюлланна» со счетом 4:0. Кроме Миранчука голы забили Дуван Сапата, Алехандро Гомес и Луис Муриэль.