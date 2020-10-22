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    22 октября 2020, 21:06

    «Забил фантастический гол». Капелло — о дебюте Миранчука за «Аталанту»

    Артур Блянихов

    Бывший наставник российской сборной Фабио Капелло обсудил со «Спорт Экспрессом» первую игру хавбека Алексея Миранчука за итальянскую «Аталанту».

    «Миранчук забил фантастический гол. Я разговаривал с главным тренером его команды, он очень счастлив за Алексея», — цитируют Капелло «Известия».

    По данным издания, «Аталанта» выиграла у датского «Мидтьюлланна» со счетом 4:0. Кроме Миранчука голы забили Дуван Сапата, Алехандро Гомес и Луис Муриэль.