Спорт 14 сентября 2023, 14:20 Забеги пройдут в столичных парках перед юбилейным Московским марафоном Тематические забеги пройдут в столичных парках накануне Московского марафона Сайт мэра и правительства Москвы

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Тематические забеги пройдут в столичных парках в субботу, 16 сентября, накануне Московского марафона. Об этом сообщил департамент культуры города.

В пресс-службе сообщили, что основная цель таких мероприятий, известных среди бегунов как фан-раны, — это общение с единомышленниками и настройка на предстоящие соревнования.

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Так, в парке Горького состоится пятикилометровая пробежка, организованная совместно с движением «5 верст». Участники стартуют у здания дирекции парка, пробегут по парковым аллеям и набережным Москвы-реки до Андреевского моста и обратно.

Предмарафонские старты также состоятся в других парках по всей Москве. Например, в парке «Кузьминки», где уже несколько лет легкоатлеты и спортсмены, волонтеры и болельщики встречаются на еженедельных субботних пробежках движения S95.

Ключевым моментом забега 16 сентября, предшествующего Московскому марафону, станет разрушение марафонской стены — символа крайней усталости спортсмена на последних километрах дистанции.

Сбор на предмарафонскую пробежку в «Кузьминках» начнется у главной сцены в 08:20, вход будет свободным.

Ранее стало известно, что осенний велосипедный марафон, который пройдет 16 сентября в Москве, изменит формат.