Четыре биатлониста из Казахстана отстранены за неспортивное поведение

Представители гостиницы, в которой проживали мужчины, пожаловались на неспортивное поведение спортсменов. По их словам, был нанесен вред имуществу гостиницы, а в номере найдены пустые бутылки спиртных напитков.

«Союз Биатлонистов Казахстана подчеркивает свою нулевую терпимость к нарушению спортивной дисциплины, в том числе употреблению спиртного спортсменами», — говорится в сообщении.

Решением комиссии были исключены из состава сборной по биатлону: Антон Пантов сроком на четыре года, Тимур Куц, Владислав Витенко, Роман Еремин сроком на один год. Также все спортсмены отозваны со сборов.

Решения относительно мер наказания в отношении тренерского штаба команды будут приняты отдельно.

Союз биатлонистов выразил сожаление на счет поведения своих спортсменов.

Ранее «360» рассказывал, кто будет представлять Россию на чемпионате мира по биатлону, который пройдет в Италии с 13 по 23 февраля.