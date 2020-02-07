«За гранью разумного»: российская гимнастка-чемпионка пережила «моральный ужас» из-за слухов о суициде

Гимнастка Александра Солдатова оказалась в центре неприятных слухов. Уже второй день ее атакуют вопросами после сообщений о самоубийстве. Спортсменка призналась, что испытала за это время моральный ужас.

«Я в колоссальном шоке от этой ситуации. Не представляю, какой ужас пережили мои родители, друзья, тренеры. Это просто за гранью разумного. Что я хочу сказать: никогда не верьте прессе», — сказала Солдатова в своем видеообращении в Instagram.

Она добавила, что ситуация переходит границы, и напомнила, что просто порезалась ножом. По ее словам, сейчас с ней все в порядке и она прекрасно себя чувствует.

«Я пережила за эти два дня просто моральный ужас и шок от этого всего. До встречи на Гран-при. В воскресенье я буду выступать на гала-концерте. Всех очень люблю, целую, и до встречи», — заключила гимнастка.

На последнем видео она сидит за столиком в кафе с абсолютно целыми руками.

Днем 6 февраля СМИ сообщили, что Солдатова попала в больницу с глубоким порезом на левой руке. Девушка якобы пыталась покончить с собой. Позже она объяснила, что просто порезалась во время готовки и заехала к врачу по пути на тренировку. На следующий день появилась информация, что гимнастка лежит в психосоматическом отделении больницы.