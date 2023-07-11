Спорт 11 июля 2023, 07:45 WTA отреагировала на отказ украинских теннисисток от традиции Уимблдона WTA поддержала желание украинских спортсменок не пожимать руку российским РИА «Новости»

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Украинские теннисистки вопреки традиции отказались пожимать руку российским и белорусским соперницам на Уимблдоне. Женская теннисная ассоциация (WTA) поддержала их решение, сообщил «Чемпионат».

Зрителей удивило нежелание украинских спортсменок пожимать руку соперницам из России и Белоруссии, как это принято на соревнованиях. Ассоциация назвала произошедшее «недоразумением» и решила официально прокомментировать. Она поблагодарила болельщиков за понимание и поддержала Украину.

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«WTA с уважением относится к позиции украинских спортсменок, отказывающихся от традиционного рукопожатия с соперницами из России и Беларуси по окончании матча, так как это личное решение», — заявили в ассоциации.

Элина Свитолина призвала WTA прояснить ситуацию после матча 1/8 финала Уимблдона с белорусской теннисисткой Викторией Азаренко. Обе девушки после игры сразу пошли к судье, зная о позиции украинских спортсменок. Публика освистала представительницу Белоруссии, решив, что это она отказалась от рукопожатия.