WTA оштрафовала британские теннисные ассоциации за недопуск россиянок на турниры

Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала британских организаторов турниров в Истбурне, Ноттингеме и Бирмингеме за недопуск к соревнованиям российских и белорусских спортсменок. Об этом написала газета Daily Mail.

Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) оштрафовали на 620 тысяч фунтов стерлингов, а Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) — на 207 тысяч фунтов стерлингов. Оба клуба запретили теннисисткам из России и Белоруссии участие в соревнованиях под своей эгидой и на Уимблдоне. Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация приняли решение не присуждать рейтинговые очки участникам Уимблдонского турнира.

LTA и AELTC готовы подать на апелляцию, их поддерживает правительство Великобритании. Министр культуры Надин Доррис заявила, что «LTA и Уимблдон следует похвалить за их стремление сделать Россию международным спортивным изгоем».

Международная федерация тенниса в начале мая приостановила членство Федерации тенниса России, об этом сообщил глава ФТР Шамиль Тарпищев. Он заявил, что это было ожидаемо.