Спорт 23 марта 2023, 20:31 World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики Совет World Athletics принял решение восстановить членство ВФЛА РИА «Новости»

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Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций World Athletics заявил, что решил восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации. Об этом со ссылкой на президента World Athletics Себастьяна Коу сообщил ТАСС.

«Совет согласился восстановить ВФЛА после семилетнего отстранения», — сказал Коу.

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Он отметил, что организация выполнила все 35 условий для восстановления. Тем не менее пока атлеты не смогут выступать — теперь из-за ситуации на Украине.

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Всероссийскую федерацию легкой атлетики лишили членства World Athletics в ноябре 2015 года. Это было связано с допинговым скандалом. С тех пор дисквалификация ВФЛА продлевалась более 15 раз. В международной организации пообещали продолжать следить за российскими легкоатлетами еще три ближайшие года.

Ранее стало известно, что власти Великобритании попросили крупнейших спонсоров Олимпийских игр надавить на Международный олимпийский комитет, чтобы не допустить российских и белорусских спортсменов к играм, которые пройдут в 2024 году в Париже.