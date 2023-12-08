Спорт 08 декабря 2023, 21:53 World Athletics не допустил легкоатлетов из РФ к Олимпиаде-2024 Глава World Athletics: российские легкоатлеты не выступят на Олимпиаде в Париже Unsplash

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Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что с российских легкоатлетов не снимут отстранение, поэтому они не поедут на Олимпийские игры в 2024 году в Париж. Об этом сообщили на сайте организации.

Коу отметил, что позиция федерации не изменилась на фоне решения Международного олимпийского комитета.

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«Моя реакция? Это решение, которое было поддержано на Олимпийском саммите, на котором я присутствовал. У международных федераций есть приоритетное право давать собственную оценку отбора спортсменов», — подчеркнул глава организации.

По его словам, российских спортсменов можно будет увидеть на играх в Париже, но в других видах спорта, а не в легкой атлетике. Коу добавил, что такой позиции придерживаются практически все «члены легкоатлетической семьи».

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что Коу ведет последовательную русофобскую политику со времени первого избрания на пост президента World Athletics.